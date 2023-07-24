Председатель Тамбовской облдумы: коллективный труд сплачивает детей

Евгений Матушкин убежден, что закон о трудовом воспитании принесет положительные плоды

ТАСС, 24 июля. На прошлой неделе Государственная Дума приняла закон, который вносит изменения в Федеральный закон "Об образовании", в частности, дополняя его нормами о трудовом воспитании школьников.

Председатель Тамбовской областной Думы, заслуженный учитель РФ Евгений Матушкин убежден, что возвращение этой практики в школы обязательно принесет положительные плоды.

"Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством. Есть еще один значимый момент: коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. Наконец, совместная деятельность - это интересно. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется", - сообщил Матушкин.

Также председатель Тамбовской облдумы отметил, что результаты своего труда приятно видеть каждому.

"Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни", - поделился Матушкин.