В КЧР проведут реконструкцию крупнейшего парка республики "Зеленый остров"

Работы планируют завершить к 2025 году

ТАСС, 24 июля. Экозона с тематическими и развлекательными площадками будет создана на территории парка "Зеленый остров" в Черкесске Карачаево-Черкесии (КЧР). План территории разработан совместно с горожанами, работы планируется завершить к 2025 году, рассказал ТАСС в понедельник куратор конкурсной заявки, руководитель "Карачаево-Черкесия туризм" Ренат Хатуаев.

"С 2021 года Карачаево-Черкесия уже в третий раз одержала победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, благодаря чему, после Карачаевска и Усть-Джегуты, теперь Черкесск получит поддержку на проведение работ по благоустройству территории Малого пруда в парке "Зеленый остров" и создания экозоны для круглогодичного времяпрепровождения", - сказал Хатуаев.

Он отметил, что в новой уникальной для региона ландшафтной зоне планируется создать смотровые площадки и новые пирсы с местами для тихого отдыха, кинотеатр под открытым небом, веревочный парк и игровую детскую тропу. Кроме того, на территории появится зона для размещения фудтраков, беседки, павильоны для проката сапбордов, будет обустроена экотропа. К тому же, будет проведена реконструкция спортивных площадок, обеспечено освещение и дополнительное озеленение. Работы начнутся после заключения соглашения между Минстроем РФ и Карачаево-Черкесией и завершатся к концу 2024 года.

"Проект подготовлен проектной группой "Ярус" по заказу Мэрии города Черкесска при поддержке Минэкономразвития КЧР. И самое главное - при содействии участии жителей республиканской столицы, которые активно участвовали в разработке концепции, определяя какая территория города будет благоустроена и какое функциональное наполнение она будет нести", - обратил внимание куратор заявки.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".