Председатель Тамбовской облдумы рассказал о программах по воспитанию молодежи в регионе

Евгений Матушкин также отметил особую роль учителя в формировании мировоззрения детей

ТАСС, 28 июля. На уровне Минпросвещения поддержана инициатива педагогических вузов страны о формировании единого стандарта воспитания при подготовке будущих учителей. По словам председателя Тамбовской областной Думы, заслуженного учителя России Евгения Матушкина, педагог играет особую роль в формировании мировоззрения детей и молодежи.

"Сегодня, на фоне происходящих в мире событий, государство особое внимание уделяет вопросам молодежной политики, духовно-нравственного, патриотического воспитания. К этим темам мы неоднократно обращались на заседаниях комитетов, фракции партии "Единая Россия" в Тамбовской областной Думе, Общественного совета при областной Думе", - отметил он.

Матушкин добавил, что западное общество продвигает разрушение института традиционной семьи, потребительское отношение к жизни, нравственную деградацию. "Именно поэтому государство сегодня уделяет особое внимание патриотическому воспитанию, сохранению наших традиционных ценностей, которые лежат в основе здорового общества", - рассказал он. По словам председателя Тамбовской областной Думы, такая работа ориентирована на молодое поколение россиян, начинается с детского сада и продолжается в школах, колледжах, вузах.

"Роль педагога очень важна в выстраивании у школьников и студентов системы моральных ценностей, нравственных ориентиров. А значит, и воспитательная работа должна быть системной, а учителя, преподаватели должны быть готовы к этой работе. Для будущих педагогов важно иметь необходимые знания и умения в этой сфере, чтобы впоследствии реализовывать их в общении с детьми и родителями", - отметил заслуженный учитель России.

Год педагога и наставника, объявленный Президентом России, призван подчеркнуть особую роль учителя, считает Матушкин. Так, в утвержденном на этой неделе Владимиром Путиным перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей также речь идет о повышении престижа профессии педагога.

В образовательных организациях региона проводится большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, школьники поддерживают письмами участников специальной военной операции, студенты участвуют в изготовлении маскировочных сетей, в волонтерской деятельности. На базе тамбовского учебно-методического центра "Авангард" старшеклассники и студенты СПО во время сборов осваивают курс основ военной службы.

Для руководства области работа по патриотическому воспитанию молодежи является приоритетным направлением деятельности, подчеркнул председатель Тамбовской областной Думы. По инициативе Главы региона Максима Егорова во всех школах, которые обновили по программе капитального ремонта, и в школах-новостройках созданы залы боевой и воинской славы. Также активно реализуется проект "Парта Героя".

"Но роль учителя в патриотическом воспитании молодежи переоценить невозможно. Мы знаем, что нельзя заставить человека стать патриотом, но можно вырастить человека-патриота, опираясь на национальные традиции, воспитывая молодых людей на примерах соотечественников, проявивших себя в труде и ратном деле", - заключил Матушкин.