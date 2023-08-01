Ставропольские рыбоводы получили 4 млн рублей господдержки

Получателями субсидии стали четыре сельхозпредприятия

ТАСС, 1 августа. На Ставрополье аквакультуре всегда придавали особое значение. В текущем году на поддержку и развитие рыбохозяйственной отрасли из краевого бюджета направлено 4 млн рублей, в том числе в рамках госпрограммы края "Развитие сельского хозяйства".

"Государственная поддержка позволяет компенсировать в среднем до 41% затрат, направленных на содержание, разведение, выращивание пород объектов аквакультуры. Получателями субсидии стали четыре сельхозпредприятия", - отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктор Фетисов.

На территории региона рыбохозяйственной деятельностью занимаются более 140 индивидуальных предпринимателей, 70 сельскохозяйственных организаций и около 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. В основном это прудовые хозяйства, осуществляющие разведение, содержание и выращивание объектов аквакультуры (карп, сазан, толстолобик, амур, карась) в искусственной среде.

Губернатор края Владимир Владимиров нацеливает на увеличение производства товарной рыбы до 11,8 тыс. тонн к 2026 году. Достижению установленных показателей и обеспечению рентабельности производства способствуют выделяемые субсидии.