На Ставрополье число представляющих продукцию на маркетплейсе бизнесменов возросло втрое

В онлайн-магазинах представлен широкий ассортимент продукции ставропольских производителей: от минеральной воды, снеков, макарон до деликатесов

ТАСС, 1 августа. Количество предпринимателей и самозанятых на Ставрополье, которые представляют свою продукцию на одном из крупных маркетплейсов, с 2021 года увеличилось втрое до 2,6 тыс. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Число предпринимателей и самозанятых, которые представляют свою продукцию на популярном маркетплейсе с 2021 года увеличилось втрое и достигло 2,6 тыс., а оборот достиг 4,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Ставрополье развивают онлайн-торговлю как один из актуальных способов обеспечения доступности к продукции местных производителей. По линии минэка предпринимателям оказывается консультативная поддержка по выходу на маркетплейсы, бесплатному продвижению продукции в рамках нацпроекта "Малое и среднее проедпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" госпрограммы края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Сообщается, что в онлайн-магазинах представлен широкий ассортимент продукции ставропольских производителей: от минеральной воды, снеков, макарон до деликатесов.

"За 2022 год доля продаж через интернет по краю увеличилась в два раза и составила 28 млрд рублей. Сегодня уже 4,5% в общем объеме оборота розничной торговли приходятся на онлайн-площадки, где зарегистрировано порядка 50 производителей пищевой продукции, а также несколько тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В центре "Мой бизнес" можно получить помощь экспертов для старта продаж на различных онлайн-платформах, а также бесплатное продвижение товаров. В ближайшие годы в нашем крае сформируется мощный логистический хаб, за которым мы видим не только перспективы развития ведущих маркетлейсов, но и новые возможности для предпринимателей всех сфер деятельности", - отметил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.