В Северной Осетии за счет грантовых средств создали приложение-путеводитель по республике

Приложение позволяет получить информацию о гостиницах, ресторанах и кафе с национальной кухней, познакомиться с афишей мероприятий и спектаклей, поделиться впечатлениями с другими пользователями

ТАСС, 1 августа. IT-компания из Северной Осетии разработала интерактивное мобильное приложение-путеводитель по республике с использованием средств грантовой поддержки, выданных по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Осетинская IT-компания разработала мобильное приложение-путеводитель по Северной Осетии под названием Traek. Проект был реализован благодаря грантовой поддержке, которую получил наш Комитет по туризму по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Это удобный ресурс, где можно выбрать интересные маршруты, которые формируются гидами, либо составить свой маршрут из более чем 1 тыс. мест, доступных в приложении", - сообщил глава республики.

Он отметил, что приложение, созданное компанией "Цифровая Алания", позволяет получить информацию о гостиницах, ресторанах и кафе с национальной кухней, познакомиться с афишей мероприятий и спектаклей, поделиться впечатлениями с другими пользователями. Все объекты размещены на интерактивной карте, облегчающей ориентирование на местности. В приложение встроена функция аудиогида, позволяющая прослушать справки об объектах культурного наследия.

"Такое приложение - отличный виртуальный помощник для максимально насыщенного и интересного пребывания в республике. Будет удобно и полезно не только гостям, но и жителям нашей республики. Сегодня сам скачал приложение, чтобы посмотреть, как тут все работает - очень понравилось. Тем, кто собирается к нам в гости, точно пригодится", - написал Меняйло.

В настоящее время приложение работает в режиме открытого тестирования, при содействии Комитета по туризму ведется работа над формированием маршрутов и добавлением гидов в приложение, рассказал глава республики. Он также сообщил, что полнофункциональный вариант приложения будет доступен уже в августе этого года.

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