Северная Осетия передала Черниговскому району Запорожья мобильный медицинский комплекс

В мобильном центре пациенты могут пройти обследование у нескольких врачей разного профиля, включая узкоспециализированных, а также посетить УЗИ-специалиста

ТАСС, 2 августа. Черниговский район Запорожской области получил от Северной Осетии передвижной медицинский комплекс в рамках соглашения о сотрудничестве между регионами, подписанного 16 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом сообщила пресс-служба Администрации Главы и Правительства Северной Осетии.

"Черниговскому району передан передвижной универсальный медицинский комплекс. В передвижном комплексе пациенты могут пройти обследование у нескольких врачей разного профиля, включая узкоспециализированных, а также посетить УЗИ-специалиста. Передача состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ранее между [главой Северной Осетии] Сергеем Меняйло и [врио главы Запорожской области] Евгением Балицким на полях ПМЭФ", - сообщила в пресс-служба.

Мобильный центр оснащен современным оборудованием для первичной диагностики заболеваний и предназначен для обслуживания жителей сельских и отдаленных населенных пунктов, где нет стационаров и узких специалистов, говорится в сообщении.

Соглашение между регионами о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах было подписано 16 июня в Санкт-Петербурге в ходе ПМЭФ. Как сообщает пресс-служба, документ предусматривает шефство Северной Осетии над Черниговским районом, который получит помощь в восстановлении инфраструктуры, ремонте образовательных учреждений, организации учебно-воспитательного процесса, подготовке к зиме, консультативно-методическую поддержку в различных сферах деятельности.