Лидеры России представили главе Калужской области решения в сфере демографии региона

Команда проекта "Обучающие экспедиции" занималась поиском путей сокращения количества разводов и укрепления семейных отношений

ТАСС, 4 августа. В Калуге 3 августа прошла стратегическая сессия участников стартовавшего на территории области проекта "Обучающие экспедиции". Его реализует сообщество победителей и финалистов Всероссийского конкурса Лидеры России - клуб "Эльбрус".

В стратегической сессии участвовали глава региона Владислав Шапша и его заместитель Константин Горобцов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова, представители АНО "Россия - страна возможностей", Национального демографического агентства ДЕМ.ИНФОРМ, а также региональной команды управленцев - руководители профильных областных министерств и ведомств.

В рамках проекта "Обучающие экспедиции" члены клуба "Эльбрус" совместно с региональными органами власти, общественными организациями, жителями, представителями бизнеса и экспертами моделируют прототипы решения актуальной для того или иного региона проблемы. Команды-участницы в образовательной программе в очном формате погружаются в методологию сервис-дизайна, на практических кейсах проверяют полученные навыки, проводят работы по командообразованию.

В 2023 году Лидеры России работают над решением социально-важных задач в сфере демографии в трех субъектах ЦФО - Липецкой, Калужской и Рязанской областях. В Калужской области команда проекта "Обучающие экспедиции" занималась поиском путей сокращения количества разводов и укрепления семейных отношений.

В своем приветственном слове Дьяконова напомнила о главном продукте клуба "Эльбрус" - интеллектуальном волонтерстве. По ее словам, участие в проекте "Обучающие экспедиции" позволяет найти быстрый и эффективный способ вовлечения победителей и финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" в социально-значимую деятельность, направленную на улучшение жизни людей.

"Мы вместе с командами регионов не делаем для людей и вместо людей. Мы вместе с самими жителями предлагаем и внедряем решения, которые потом будут представлены полпреду Президента в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву, а затем тиражированы на федеральный уровень", - отметила Дьяконова. Она также высоко оценила потенциал калужской команды.

Участники стратегической сессии выступили перед губернатором с презентацией новых подходов по укреплению брака и повышению устойчивости детско-родительских отношений в Калужской области. Предложения разработаны с учетом потребностей жителей и охватывают информационные, социальные, финансовые и человеческие ресурсы поддержки семей. Это создание портала-агрегатора семейных ценностей, службы медиации и единого кол-центра для многодетных семей, а также оказание услуги по присмотру за детьми за счет привлечения волонтеров. Стимулом к укреплению брака может послужить и поздравление губернатором молодоженов в социальных сетях, популяризация семьи через социальную рекламу - семейные видеоролики. Не менее значимы мотивация семей к общению на сложные темы, поддержка семей участников СВО, расширение условий предоставления регионального материнского капитала.

Накануне с практическими кейсами ознакомился заместитель губернатора. По его мнению, их целесообразно взять в работу и интегрировать в уже существующие региональные проекты. "В целом вся проблематика актуальная, команда хорошо поработала. Уверен, что далее появятся точные решения, основанные на возможностях и ресурсах нашего региона", - сказал Горобцов.

Глава региона по итогам обсуждения разработанных в рамках "Обучающих экспедиций" предложений заметил: "Я потрясен тем, что вам за достаточно короткий период удалось в такой сложной теме, если не разобраться, то глубоко поработать. 172 идеи и 11 предложений, которые были вами озвучены, имеют глубокий смысл. Все, что связано с людьми - очень непросто, а тем более с отношениями двух людей", - поделился губернатор.

Шапша поблагодарил команду клуба "Эльбрус" и региональных управленцев за интересные выступления: "Я вам очень благодарен. Все ваши предложения мы обязательно в том или ином виде постараемся воплотить в жизнь".

Одобренные главой региона решения команда клуба "Эльбрус" будет поддерживать в течение полугода, помогать с их доработкой и внедрением. В дальнейшем эту практику можно будет транслировать в других субъектах страны.

В завершение мероприятия Шапша поздравил участника региональной команды, многодетного отца Андрея Петрова с рождением пятого ребенка.