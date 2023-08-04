Участники I международного буддийского форума в Бурятии построят песочную мандалу

Работа будет продолжаться несколько дней и завершится торжественным разрушением мандалы

ТАСС, 4 августа. Буддийские ламы построят песочную мандалу в честь буддийского божества Белая Тара в преддверие I международного буддийского форума, который пройдет 17-19 августа в Бурятии. Об этом сообщили организаторы форума.

"Божество Белая Тара является одним из трех божеств долголетия, божеством медитации в практиках долгой жизни, она устраняет препятствия и помогает бороться со стрессами. <...> Специально для учений (которые организуют в Улан-Удэ перед форумом - прим. ТАСС) с 9 по 12 августа ламы Дуйхор дацана возведут песочную мандалу Белой Тары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство мандалы из 1 тыс. разноцветных песчинок - кропотливый труд. Возводя модель космоса, ламы закрывают лица повязками, чтобы дыханием не нарушить ее геометрическое устройство. Такая работа продолжается несколько дней и завершается торжественным разрушением мандалы. Во время учений, организованных перед форумом, также представят методы тренировки ума и сохранения самообладания.

Первый международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" состоится 17-19 августа в Улан-Удэ. Его участники обсудят вопросы развития буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

Организаторы форума - Буддийская традиционная Сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.