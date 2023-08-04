В Тамбовской области отличившиеся участники СВО бесплатно получат земельные участки

Мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации

ТАСС, 4 августа. Тамбовская областная дума в первом чтении поддержала законопроект, согласно которому отличившие участники специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно получить в собственность земельные участки. Об этом сообщил председатель облдумы Евгений Матушкин, подводя итоги весенней сессии.

"Мы рассмотрели в первом чтении законопроект, которым предлагается установить дополнительные меры поддержки отличившимся участникам спецоперации в виде предоставления бесплатно в собственность земельного участка. Эта мера будет распространяться и на членов семей данных категорий участников СВО, погибших в ходе спецоперации. Работа над законопроектом продолжится в осеннюю сессию", - приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.

Он отметил, что эта и ряд других законодательных инициатив социальной направленности были внесены в обдуму главой региона Максимом Егоровым. В том числе речь идет о законопроектах, связанных с совершенствованием системы мер поддержки участников СВО и членов их семей, предоставления военнослужащим стимулирующих выплат.

"Были внесены изменения в законодательство области, предусматривающие предоставление льгот по газификации жилья. <...>Также мы рассмотрели блок законов, направленных на оказание поддержки многодетным семьям, детям-сиротам, представителям малого и среднего бизнеса, на развитие IT-отрасли", - подчеркнул Матушкин.

Был принят ряд законов, направленных на поддержку многодетных семей, в частности, теперь областной материнский капитал в сумме 100 тыс. рублей выплачивается на третьего и каждого последующего ребенка, ранее средства предоставлялись только на третьего ребенка. Деньги можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение, строительство, газификацию жилья. На прошедшей сессии также облдума приняла закон, освобождающий от уплаты транспортного налога организации и физических лиц в отношении транспортных средств, работающих на природном газе. Это позволит ускорить развитие в регионе рынка газомоторного топлива и снизить негативное влияние на окружающую среду. Еще одним законом для малых и средних предпринимателей увеличен срок рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого имущества, находящегося в госсобственности области. Для дальнейшего стимулирования развития IT-отрасли и привлечения компаний из других областей принят закон, который расширяет существующие меры налогового стимулирования. Также были внесены изменения в бюджет области на текущий год, в том числе в связи с увеличением собственных доходов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 млрд рублей, эти средства планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, поддержку аграриев и другие важные сферы.

Всего в течение весенней сессии состоялось 10 пленарных заседаний облдумы, было принято 140 законов, добавил Матушкин.