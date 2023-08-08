В Тамбове участники долевого строительства получили ключи от квартир

Глава региона Максим Егоров и председатель областной Думы Евгений Матушкин поздравили новоселов дома-долгостроя

ТАСС, 8 августа. В Тамбове 4 августа по адресу ул. Кавказская, 1Б благодаря совместным усилиям областной власти и нового застройщика–инвестора ключи от квартир получили 57 семей участников долевого строительства.

Строительство этого жилого дома продолжалось с октября 2014 года, периодически приостанавливалось, в 2020 году застройщик был признан банкротом. Пострадавшими стали 128 человек.

Главой Тамбовской области Максимом Егоровым, региональным Правительством принимались все необходимые меры по достройке проблемного объекта. Новый застройщик выполнил свои обязательства. Он разделил проект строительства на три этапа с новыми сроками ввода в эксплуатацию. Год назад был завершен первый этап строительства многоквартирного жилого дома по ул. Кавказская, 1Б, сданы 108 квартир. Теперь достроены и введены в эксплуатацию второй и третий этапы строительства, сданы 144 квартиры. Решены жилищные проблемы 138 семей.

Глава региона Максим Егоров и председатель областной Думы Евгений Матушкин поздравили новоселов дома-долгостроя, осмотрели жилые помещения.

"Я искренне рад за жильцов этого многоквартирного дома, которые получили долгожданные ключи от своих квартир. Понимаю, как вам было сложно оставаться обманутыми дольщиками на протяжении стольких лет. Я хочу поблагодарить Правительство области и Главу региона Максима Егорова, за то, что они успешно справились с задачей, которую поставил Президент РФ Владимир Путин. Уверен, что до конца текущего года будут удовлетворены требования всех участников проблемных объектов", - подчеркнул Евгений Матушкин.

Тамбовская область вошла в пятерку лучших регионов РФ по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства по итогам первого квартала 2023 года наряду с Волгоградской и Костромской областями, республиками Ингушетия и Дагестан. В настоящее время в Тамбовской области по четырем проблемным объектам остается 269 участников долевого строительства. К концу 2023 года регион должен полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками.