Глава Адыгеи провел встречу с участниками проекта "Жены Героев"

В торжественной обстановке состоялось вручение фотоальбомов "Жены Героев Республики Адыгея"

ТАСС, 10 августа. На площадке Национального музея Республики Адыгея состоялась презентация фотоальбома проекта "Жены Героев". С участниками инициативы - матерями и женами военнослужащих встретился Глава региона Мурат Кумпилов. В торжественной обстановке состоялось вручение фотоальбомов "Жены Героев Республики Адыгея", также обсудили аспекты поддержки военнослужащих, их семей и вопросы развития общественных патриотических движений.

В ходе реализации проекта прошли фотосессии для матерей, жён, детей военнослужащих. Сейчас готов фотоальбом "Жены Героев Республики Адыгея", он издан по инициативе Главы региона. В альбом вошли фото 40 жительниц Адыгеи в парадных кителях своих мужей, находящихся сейчас в зоне специальной военной операции. Каждое фото сопровождено письмом, которое женщины адресовали своим любимым.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность таких патриотических акций и проектов, которые нацелены на поддержание боевого духа военнослужащих и консолидацию всего общества. Обсудили вопросы, касающиеся соцподдержки военнослужащих, их лечения и реабилитации. Глава Адыгеи подчеркнул, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, предоставляют им дополнительную помощь: спецсредства, технику, экипировку, медикаменты и продукты питания. Введен целый ряд льгот и мер финансовой, юридической поддержки для семей военнослужащих, оказывается помощь с трудоустройством, с решением бытовых вопросов. С июня эту работу координирует филиал госфонда "Защитники Отечества", куда уже обратилось почти 400 человек.