На фестивале "Вкусы Чувашии" приготовили национальные блюда по старинным рецептам

Команды презентовали различные блюда из рыбы, картофеля, мяса, молока - такие, как хуран-кукли, ширтан, пюремеч

ТАСС, 11 августа. Различные блюда по традиционным и современным рецептам были представлены на гастрономическом фестивале "Вкусы Чувашии", который состоялся в Чебоксарском округе республики. В мероприятии участвовали 18 кулинарных команд, которые приготовили национальные блюда из рыбы, картофеля, мяса и молока, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Лучшие кулинары республики представили национальную кухню в традиционном и современном исполнении. Среди участников конкурса - 18 райпо. Команды приготовили и презентовали различные национальные блюда из рыбы, картофеля, мяса, молока - такие, как хуран-кукли, ширтан, пюремеч", - отмечается в сообщении.

Гран-при фестиваля "Вкусы Чувашии" по итогам конкурса завоевала команда Ибресинского райпо. Желающие могли продегустировать продукцию, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, разукрасить пряники. Кроме того, прошла выставка декоративной продукции от хлебозаводов республики, состоялись показ чувашских национальных костюмов и праздничный концерт.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что национальная кухня стала частью национальной идентичности, "очень ярко и вкусно" отражая самобытность и историю чувашского народа. "Сегодня Чувашия является центром притяжения туристов, которые приезжают за впечатлениями от национальной еды, сделанной на основе старинных традиций и современных подходов. <…> Наш фестиваль пропагандирует национальную кухню и даёт возможность овладеть мастерством ее приготовления", - отметил Николаев.

По его словам, фестиваль "Вкусы Чувашии" будет развиваться и наполнится новым содержанием. Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что специально нагуливал аппетит, чтобы пройтись по рядам и попробовать традиционную чувашскую кухню. Председатель жюри фестиваля Николай Уездный отметил, что чувашские кулинары везде ценятся очень высоко и кулинарная ассоциация сотрудничает с зарубежными странами, пропагандируя только национальные блюда.

По данным чувашских властей, в республике насчитывается почти 1 тыс. объектов общественного питания. За январь-июнь 2023 года они оказали услуги на общую сумму 4,8 млрд рублей, что на 1,5% больше аналогичного прошлогоднего периода. Для сохранения старинных чувашских кулинарных традиций проводятся фестивали национальной кухни "Гостеприимная Чувашия" и "Вкусы Чувашии", а также межрегиональный фестиваль национальной кухни народов Поволжья. Попробовать национальные блюда также можно в этнографических комплексах "Чуваш керем" и "Ясна".