Строительство четырех ГРС обеспечит газом 60 населенных пунктов в Новосибирской области

Также в четвертом квартале 2023 года начнется строительство двух объектов в Черепановском районе Новосибирской области

ТАСС, 11 августа. Строительство четырех новых газораспределительных станций (ГРС) в Новосибирской области в 2027 году позволит обеспечить природным газом около 60 населенных пунктов. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности директора регионального филиала ООО "Газпром газораспределение Томск" Евгений Глушков.

"Это большой прорыв с точки зрения газификации Новосибирской области, эти четыре газораспределительные станции - это Карасук, Купино, Баган, Чистоозерск, на самом деле сделают большой прорыв в газификации. С нашей стороны уже ведутся изыскательские работы, определены площадки, определена ось газопроводов, строительство данных объектов закончится в 2027 году, согласно нашему плану", - сказал Глушков, добавив, что это позволит обеспечить природным газом порядка 60 населенных пунктов.

Также в четвертом квартале 2023 года начнется строительство двух объектов в Черепановском районе Новосибирской области. Завершится строительство в 2025 году.