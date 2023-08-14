НИУ "МЭИ" передал бойцам СВО квадроциклы

Общими силами университета на сегодняшний день изготовлено более 20 тыс. единиц изделий для нужд СВО и проведения различных мероприятий

ТАСС, 14 августа. В рамках работы Штаба "Энергия добра" НИУ "МЭИ" 14 августа передал военнослужащим южного направления два квадроцикла для мобильных тактических групп воинских подразделений.

Членами Штаба "Энергия добра" НИУ "МЭИ" было принято решение о выделении денежных средств для нужд воинских подразделений. Переданные квадроциклы оснащены мощным двигателем 800 куб. см., обеспечивающим мощность 67 л.с. и скорость до 100 км/ч. Каждый квадроцикл имеет вместительный багажник, позволяющий перевозить до 50 кг различных грузов. Данное техническое оснащение позволит бойцам повысить уровень и сократить время выполнения поставленных задач.

В торжественной церемонии передачи квадроциклов приняли участие ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, проректор по безопасности Алексей Плотников и руководитель туристическо-поискового клуба "Горизонт" Богдан Таранин, а также сотрудники Дома культуры МЭИ.

"В это непростое время нам важно сплотиться, чтобы оказать всестороннюю помощь нашей армии. В НИУ "МЭИ" работают и учатся неравнодушные люди. Многие из них ежемесячно становятся донорами для раненных военных и мирных жителей, которые проходят лечение в московских госпиталях. Мы не можем оставаться в стороне и задействуем все возможности нашего университета", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Общими силами университета на сегодняшний день изготовлено более 20 тыс. единиц изделий для нужд СВО и проведения различных мероприятий, передано более 2 тыс. теплых комплектов одежды напрямую на передовую по заявкам воинских частей и подразделений.

Сотрудники НИУ "МЭИ" собрали и передали Международной волонтерской группе свыше 700 кг груза для нужд военнослужащих и членов их семей, а также организовали сбор денежных средств для нужд СВО. На очереди закупка и передача бойцам тактических индивидуальных и ротных медицинских аптечек, носилок, печек, генераторов, бензопил и многого другого.