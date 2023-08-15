На пресс-конференции расскажут об осеннем охотничьем сезоне-2023 в Новосибирской области

В частности, спикер сообщит о сроках и квотах осеннего сезона охоты-2023 и о порядке выдачи разрешений на охоту

ТАСС, 15 августа. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о подготовке к осеннему сезону охоты в Новосибирской области.

Спикером пресс-конференции выступит заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов, который расскажет о сроках и квотах осеннего сезона охоты-2023, о порядке выдачи разрешений на охоту, в том числе в онлайн-формате, о закупке техники для охраны животного мира, а также о борьбе с браконьерством в регионе.

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