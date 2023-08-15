Успешно прошли испытания инновационной поворотной горелки для Томской ГРЭС-2

Новая горелка работает в системе ступенчато-стадийного сжигания топлива

ТАСС, 15 августа. Ученые ОАО "ВТИ" с участием специалистов НИУ "МЭИ" разработали и изготовили новую инновационную поворотную горелку для сжигания угольной пыли, мазута и природного газа в рамках комплексной работы по улучшению сжигания топлива в котле БКЗ-210 Томской ГРЭС-2.

На первом этапе проходили работы по выравниванию расхода угольной пыли между отдельными горелками. В июне прошли первичные испытания изготовленной горелки на площадке "Всероссийского Теплотехнического института".

Новая горелка работает в системе ступенчато-стадийного сжигания топлива. Устройство горелки позволяет наблюдать различные зоны сжигания топлива, существенно сокращающие эмиссию оксидов азота.

Уникальность горелки заключается в устройстве поворота и смещения ядра факела вверх или вниз. Данная технология позволяет улучшить эксплуатацию котла на частичных нагрузках. Также в горелке предусмотрен поворот выходного кольца влево и вправо, что позволяет выровнять тепловой перекос между левой и правой сторонами котла.

"ВТИ" и "НИУ "МЭИ" имеют длительное и продуктивное сотрудничество в различных областях энергетики. В разработке этой горелки участвовали два института НИУ "МЭИ": Энергомашиностроения и механики и Тепловой и атомной энергетики. Наши молодые специалисты смогли внедрить новые отечественные технологии в уже готовую концепцию установок прошлого столетия, это во многом упрощает дальнейшие исследования и делает разработку более дешевой и доступной", - рассказал о новой разработке ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Горелка разработана Лабораторией инновационных технологий сжигания ОАО "ВТИ" под руководством заместителя технического директора по внедрению инновационных разработок Андрея Штегмана и научного сотрудника Ивана Рыжего - выпускников группы котельщиков С-2 НИУ "МЭИ". В работе с ОАО "ВТИ" участие принимала также научная группа профильной кафедры С-2 - моделирования и проектирования энергетических установок НИУ "МЭИ" под руководством заведующего кафедрой Константина Плешанова.