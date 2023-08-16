Более 25 стран примут участие в форуме "Технопром" в Новосибирске

На форуме ожидается подписание международных соглашений, в частности, касающихся передовых технологий в сельском хозяйстве и аэрокосмических технологий

ТАСС, 16 августа. Представители 25 стран зарегистрировались для участия в X Международном форуме технологического развития "Технопром", который пройдет с 22 по 25 августа в Новосибирске. Часть заявок на участие из других государств находится на рассмотрении, сообщил в пресс-центре ТАСС исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Сергей Санников.

"В этом году очень масштабное представительство с точки зрения международного участия, этот форум юбилейный, десятый, он уже заработал определенную репутацию в международных кругах, и в этом отношении мы видим очень широкий интерес со стороны иностранных участников. У нас на сегодняшний день подтверждено и зарегистрировано участие представителей 25 стран", - сказал Санников.

Он пояснил, что участие в форуме примут, в частности, такие передовые с точки зрения технологического трансфера и вопросов инвестиций в технологические проекты державы как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия. Также в Новосибирск приедут участники из Китая, Вьетнама, Мьянмы, Египта, Туниса, Нигерии, Сенегала, Турции, Индии, Пакистана, Киргизии Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и республики Беларусь.

По его словам, на форуме ожидается подписание международных соглашений, в частности, касающихся передовых технологий в сельском хозяйстве, аэрокосмических технологий и так далее.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила, что на форуме ожидаются гости из 77 субъектов России. "Будущее сегодня строится в регионах, именно поэтому тематика, повестка форума в большей степени приобретает региональный аспект, именно регионам будет уделена достаточно большая доля внимания. По импортоопережению у каждого региона есть уже свои прорывные интересные проекты и возможность представить их на форуме у каждого региона будет", - сказала она, добавив, что деловая программа включает более 230 мероприятий.

Министр науки и инновационного развития региона Вадим Васильев рассказал, что на стенде Минобрнауки на выставке будут представлены одни из главных научных разработок страны, в частности, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представит разработки, связанные с темой цифровых двойников, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - цифровые двойники кровотока сердца.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и Правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

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