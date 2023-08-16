В Новосибирской области планируют закупить беспилотники для борьбы с браконьерством

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов добавил, что в первую очередь необходимо оснастить беспилотниками оперативные группы госохотнадзора

ТАСС, 16 августа. Оперативные группы охотничьего надзора в Новосибирской области планируется оснастить беспилотными летательными аппаратами для выявления случаев незаконной охоты в регионе. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

"На три года с 2022 по 2024 год на развитие материально-технической базы госохотнадзора было выделено 210 млн рублей, на текущую дату у нас уже приобретено 36 автомобилей УАЗ, полностью оснастили фактически всю районную службу, оперативные группы охотничьего надзора этой техникой. Приобрели уже 43 снегохода, 50 видеорегистраторов для инспекторов, пошили форменное обмундирование, сейчас решаются вопросы по зимнему обмундированию и приобретаются для снегоходов прицепы, планируется приобретение снегоболотоходов, ну и я думаю, что мы еще оснастимся беспилотниками, потому что это очень эффективно", - сказал Севастьянов.

Он добавил, что в первую очередь необходимо оснастить беспилотниками оперативные группы госохотнадзора. На сегодняшний день в регионе открыт сезон охоты на медведя, барсука, кабана, на водоплавающую дичь По его словам, с начала 2023 года по признакам незаконной охоты в органы внутренних дел подано 63 заявления. В рамках уголовных дел предъявлены ущербы на порядка 13 млн рублей.

Ранее Новосибирская область стала пилотным регионом, в котором действует экспериментальный правовой режим, позволяющий перевести в электронный вид выдачу разрешений на охоту по добыче водоплавающей дичи. На сегодняшний день выдано уже более 2,2 тыс. электронных разрешений. По словам Севастьянова, охотники отмечают удобный формат получения разрешений.

Установленный правительством РФ экспериментальный правовой режим, позволяющий перевести в электронный вид выдачу разрешений на охоту по добыче водоплавающей дичи, начал действовать в Новосибирской области в феврале. Сейчас во всей стране можно подавать заявление на разрешение через портал "Госуслуги", однако за документом нужно будет обратиться лично в органы власти. Эксперимент позволит отработать механизм перевода всего процесса в онлайн. Отслеживать действия и маршруты охотников планируется при помощи специального мобильного приложения. Экспериментальный правовой режим будет длиться три года. После удачного проведения пилотирования услуга может быть масштабирована на другие регионы.