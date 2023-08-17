В Адыгее обсудили подготовку и проведение фестиваля адыгейского сыра

Программа позволит ознакомиться с богатой культурой народов республики

ТАСС, 17 августа. Фестиваль будет организован 16-17 сентября этого года. Место проведения прежнее - Даховская поляна у хребта Уна-Коз в Майкопском районе.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил ответственно подойти к организации фестиваля, продумать все детали - от интересной программы, разнообразной ярмарки и дегустации адыгейского сыра до безопасности и обустройства автомобильных стоянок.

Руководитель региона также поставил задачу по организации логистики, поручил задействовать всё пространство фестивальной площадки.

Территория Даховской поляны распределена по определенным зонам: будет отведено место для муниципальных подворий, производителей адыгейского сыра, торговли и общественного питания. Панируется увеличить число шатров. Центральной частью фестивальной площадки станет большая сцена, где будут выступать одни из ведущих коллективов республики и отдельные исполнители, организованы викторины, розыгрыши призов, показ национальных костюмов.

Программа позволит ознакомиться с богатой культурой народов Адыгеи. Для этого в каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра. После этого будут определены лучшие мастера по четырем номинациям. Завершится праздник адыгэ джэгу и фейерверком.

Возрастная категория: 6+.