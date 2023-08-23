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Законодатели ЦФО считают важным развитие проактивного формата льгот семьям участников СВО

Самыми востребованными мерами поддержки являются предоставление льготного горячего питания детям участников СВО и освобождение от платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах

ТАСС, 23 августа. Меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции необходимо вводить в проактивном формате. Такое мнение в среду выразила спикер Ивановской областной думы Марина Дмитриева на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа.  

"Важно вводить проактивный формат оказания мер социальной поддержки", - сказала она, заметив, что в центральных регионах страны 12 из 20 мер поддержки предоставляются именно так.  

При этом, продолжила Дмитриева, не все меры, входящие в единый стандарт, реализуются в регионах полностью.  

"Многие указывают на проблемы, которые затрудняют введение или реализацию некоторых мер поддержки", - заметила Дмитриева, слова которой цитирует в своем сообщении пресс-служба областной думы.  

В этой связи Дмитриева представила коллегам результаты мониторинга реализации в субъектах РФ единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей. Она отметила, что в опросе приняли участие 83 региона страны, в том числе все 18, входящие в состав Центрального федерального округа.  

"В целом в регионах ЦФО в совокупности введены все 20 мер поддержки, входящих в единый стандарт. По результатам мониторинга, самыми востребованными являются предоставление льготного горячего питания детям участников СВО и освобождение от платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах", - пояснила Дмитриева. 

© Информационное агентство ТАСС
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