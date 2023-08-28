Эксперт: внедрение научной работы в практику должно быть критерием эффективности ученого

Директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько сообщил, что критерием эффективности ученого зачастую до сих пор является публикация в иностранном журнале

ТАСС, 28 августа. Внедрение научной работы в практику должно быть одним из критериев эффективности работы ученого. Об этом сказал на форуме "Технопром" директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Новосибирского государственного университета (НГУ) Александр Люлько, ссылаясь на свой опыт работы как в фундаментальной науке, так и в должности начальника департамента промышленности Новосибирска.

"Ученого до сих пор оценивают не по внедрениям его разработок в экономику страны, а исключительно по публикациям. И если он не будет делать соответствующие публикации, то его рейтинг уменьшается, и он может вообще потерять работу. Внедрения практически не учитываются никак", - сказал Люлько.

Критерием эффективности ученого, отметил он, зачастую до сих пор является публикация в иностранном журнале, причем публикация в иностранном журнале ценится в разы больше, чем в отечественном.

"Внедрение технологий гораздо сложнее, чем написать одну, две или три статьи даже в рейтинговом журнале. Это совсем другая работа, очень сложная", - подчеркнул ученый.

X Международный форум технологического развития "Технопром" прошел в Новосибирске с 22 по 25 августа. Его основной целью является продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Организаторами форума выступают правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ и Сибирское отделение РАН. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.