В Северной Осетии детям сиротам выдали 41 жилищный сертификат в 2023 году

Также в республике ежегодно внедряют различные направления дополнительного образования, около 87 тыс. детей занимается в кружках и секциях

ТАСС, 28 августа. Детям сиротам в Северной Осетии выдали 41 сертификат на приобретение жилья в 2023 году. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло в ходе рабочей встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщила пресс-служба правительства РСО.

"В Северной Осетии действует закон "Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". На его основании предоставляется право на получение социальной выплаты. В 2023 году был выдан 41 жилищный сертификат. Также предоставляется жилье в безвозмездное пользование - это жилье, которое имеет статус специализированного жилищного фонда и находится в оперативном управлении Министерства труда и социального развития республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республике ежегодно внедряются различные направления дополнительного образования, около 87 тыс. детей занимается в различных кружках и секциях, пояснили в пресс-службе, добавив, что обеспечение полноценного оздоровительного отдыха также является одной из форм социальной поддержки семей с детьми, которые нуждаются в особой заботе государства.

"Одно из приоритетных направлений работы руководства республики - защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы готовы ко всестороннему сотрудничеству с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка при Президенте России и к реализации стратегических программ", - отметил Меняйло, его слова цитирует пресс-служба.

Как проинформировали в пресс-службе, в ходе рабочего визита Львова-Белова также посетила школу № 44 в городе Владикавказ, где оценила готовность учреждения к началу нового учебного года и побывала в специализированном доме ребенка, где ознакомилась с личными делами воспитанников и обсудила с сотрудниками учреждения возможности по возвращению детей в кровные семьи или устройству в приемные.

"Моя команда два дня работает в Северной Осетии. Специалисты посетили социальные учреждения, где находятся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью. И мы довольны тем, как идет работа. Здесь к каждому ребенку особое внимание и очень теплое отношение", - отметила Львова-Белова, ее слова приводятся в сообщении.