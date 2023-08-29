В ТАСС состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню ветеринарного работника России

На ней расскажут о продовольственной и ветеринарной безопасности Новосибирской области в 2023 году

ТАСС, 29 августа. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о безопасности на агропромышленном рынке Новосибирской области, приуроченная ко Дню ветеринарного работника России.

Спикерами пресс-конференции выступят руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям Александр Баев, директор новосибирского филиала Федерального центра охраны здоровья животных Анжелика Новикова, представители управления ветеринарии Новосибирской области: заместитель начальника Владимир Гоппе, начальник отдела госветслужбы районов области Даниил Миловидов и начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт, которые расскажут об обеспечении эпизоотической, пищевой и биологической безопасности на территории Новосибирской области в 2023 году и количестве нарушений, о ситуации с вирусными угрозами в животноводческой отрасли, а также об экспорте сельхозпродукции из региона.