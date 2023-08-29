На пресс-конференции расскажут об итогах форума "Технопром-2023" в Новосибирской области

Спикеры расскажут о количестве участников мероприятия, о ключевых спикерах, об основных событиях форума, а также о количестве подписанных соглашений и их перспективах

ТАСС, 29 августа. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция об итогах Международного форума технологического развития "Технопром", завершившегося на прошлой неделе в Новосибирской области.

Спикерами пресс-конференции выступят заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, глава регионального министерства науки и инновационной политики Вадим Васильев, директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров и директор Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета Александр Квашнин, которые расскажут о количестве участников мероприятия, о ключевых спикерах, об основных событиях форума, а также о количестве подписанных соглашений и перспективах заключенных договоренностей .