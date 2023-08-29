Замминистра науки и высшего образования России провела встречу со студентами НИУ "МЭИ"

Главным мероприятием в рамках встречи стала Интерактивная лекция о возможностях развития гибких навыков у студентов

ТАСС, 29 августа. В Национальном исследовательском университете "МЭИ" 29 августа прошла встреча заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой со студентами и руководством НИУ "МЭИ".

"Когда мы выбираем университет, то важно выбрать правильный вуз с хорошим достойным образованием, с сильными работодателями. Вы сделали правильный выбор. Та отрасль знаний, в которой вы будете получать образование, является одной из важнейших отраслей нашего технологического суверенитета. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех первокурсников с началом этого важного и классного этапа - этапа становления вас как студентов одного из лучших вузов страны", - отметила Петрова, обращаясь к первокурсникам.

Главным мероприятием в рамках встречи стала Интерактивная лекция о возможностях развития гибких навыков у студентов. Петрова обсудила вопросы вовлечения первокурсников в программу федеральной платформы "Россия - страна возможностей" через деятельность Центра компетенций НИУ "МЭИ", рассказала про Всероссийский студенческий проект "Твой ход" и познакомила студентов с проектами Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"Я бы хотел выразить особую благодарность уважаемой Ольге Викторовне за такую уникальную возможность для студентов. Сегодня мы можем наблюдать за тем, как меняется современная система образования, и для нас большая честь услышать ответы на все волнующие вопросы из первых уст Министерства науки и образования РФ. В преддверии начала учебного года в НИУ "МЭИ" проходят мероприятия для будущих студентов - это важнейший период для ребят, знакомство друг с другом, со своими наставниками, преподавателями и вузом в целом", - рассказал о встрече ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

На встрече были затронуты вопросы проведения первичной профилактики психологического благополучия в вузе и ресурсов устойчивости к стрессу. Также заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации ответила на вопросы студентов и сотрудников НИУ "МЭИ".

Для знакомства с образовательной, молодежной и социально-культурной жизнью вуза для Петровой была проведена обзорная экскурсия по кампусу НИУ "МЭИ". Она также посетила Главный учебный корпус и студенческий центр НИУ "МЭИ".