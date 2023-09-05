ТюмГУ организовал экспедицию для оценки оленьих пастбищ Ямала после пожара

Еще одним новым направлением почвенно-зоологических исследований стало масштабное секвенирование ДНК-маркеров в больших выборках организмов и целых сообществ

ТАСС, 5 сентября. Специалисты Тюменского государственного университета предприняли научную почвенную экспедицию в районе Нейтинских озер на Ямале с целью оценки состояния оленьих пастбищ, в том числе, после большого летнего тундрового пожара 2016 года. Как сообщили в пресс-службе ТюмГУ, на основании собранных данных будет проведена оптимизация природопользования на полуострове.

"Экспедиция была проведена по проекту мегагранта TerraArctic Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) и направлена на изучение почв тундровой гари в окрестностях озера Ямбуто, которая появилась после летнего пожара 2016 года, и оленьих пастбищ с разной степенью дигрессии (пастбищного сбоя), поиска решений по их восстановлению. Были обследованы пастбища средней и сильной степени дигрессии. Непростой задачей оказалось найти пастбища со слабой степенью изменения почвенного растительного покрова. Экосистемы Ямала сильно трансформированы, и фоновые геосистемы с полноценно развитым ягелем - главным кормом зимой для оленей - большая редкость", - отметили в пресс-службе.

Нейтинские озера и их окрестности труднодоступны, но представляют большой интерес. Именно здесь проходят традиционные ненецкие маршруты каслания (кочевки) оленей. Отобранные образцы почвы будут проанализированы на физические, химические и биологические показатели, а на основе полученных результатов будут сделаны выводы о состоянии почв оленьих пастбищ в центре Ямала, также будут разработаны научные рекомендации по дальнейшему природопользованию.

Еще одним новым направлением почвенно-зоологических исследований в ТюмГУ является масштабное секвенирование ДНК-маркеров в больших выборках организмов и целых сообществ (т.н. баркодирование и метабаркодирование). Так, на базе вуза стартовала восьмая полевая школа почвенной экологии и зоологии для молодых ученых, посвященная изучению простейшей фауны в окрестностях Тюмени, которая будет работать по 8 сентября включительно (в качестве модельных групп используются простейшие и жуки-стафилиниды).