В Новосибирске в октябре откроют новое общественное пространство

Лестницу в Нарымский сквер восстановят и сделают подсветку, за цирком обустроят парковку

ТАСС, 7 сентября. В Новосибирске площадь перед цирком постепенно приобретает законченные очертания: выложена дорожка к памятнику Николаю Чудотворцу, цветной плиткой укладывается пешеходная зона напротив цирка, проводится планировка под посадку крупномерных тополей. Полностью работы по благоустройству территории между цирком и Вознесенским собором должны быть закончены в октябре. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

"Жители города очень заинтересованно относятся к этому проекту. И я, и все, кто в нем задействован, и сами строители - мы остро ощущаем поддержку новосибирцев, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Окончание работ намечено на октябрь. Подрядчик очень ответственно относится к работе, но, по прогнозам синоптиков, ожидается похолодание, и мы стараемся выполнить основные работы, пока позволяет погода".

На сегодняшний день на площади завершаются демонтажные работы, проведена геодезическая разбивка клумб, начато устройство тротуаров. На следующей неделе подрядчик - ООО "Улант" - намерен приступить к работам по восстановлению центральной лестницы, ведущей в Нарымский сквер. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, ступени лестницы, которые сделаны из гранита, сохранят, восстановив их исторический облик.

Сама лестница, по словам мэра, несколько изменит свой облик. В том числе появится подсветка - ранее лестница не освещалась. Подсвечиваться будет и памятник Николаю Чудотворцу, установленный возле Вознесенского собора к 130-летию Новосибирска. "Важно сделать освещение таким образом, чтобы подчеркнуть все архитектурные особенности этого пространства", - отметил мэр Анатолий Локоть.

Как только обозначатся границы твердого покрытия, МАУ "Горзеленхоз" приступит к работам по озеленению обновленного общественного пространства. "Запланирована замена старовозрастных деревьев на пирамидальные тополя и обустройство цветников из многолетних растений, которые подобраны с учетом условий местного климата и особенностей данной территории", - рассказала директор МАУ "Горзеленхоз" Наталья Цветкова.

Открытия нового общественного пространства с нетерпением ждут жители города. По мнению жильцов окрестных домов, давно было пора избавить площадь возле собора и сквера от паркующихся здесь автотранспортных средств.

"Я знаю, что многие автолюбители недовольны: у кого-то здесь работа, кто-то приезжает с окраин. Но это центр города, здесь прекрасная транспортная доступность, большое количество общественного транспорта, метро. Не должно быть в историческом центре города подобного скопления личных машин", - считает председатель ТОСа "Челюскинский" Градислава Мельникова.

"Доступность городской среды на улице Челюскинцев, где идут работы по обустройству нового общественного пространства, полностью обеспечена, - подчеркивает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. За цирком будет обустроена парковка, парковочных карманов много и вокруг Нарымского сквера, таким образом, полностью обеспечивается транспортная доступность", - отметил мэр Анатолий Локоть.