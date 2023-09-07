В Приморье удовлетворили почти 20 тыс. заявлений на компенсацию ущерба от паводка

На выплаты направили более 780 млн рублей

ТАСС, 7 сентября. Количество удовлетворенных заявлений на компенсацию ущерба от наводнения от жителей Приморья достигло 19 637, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморского края. На выплаты направлено более 780 млн рублей.

"На сегодняшний день на выплату направлено уже 19 637 заявлений, 4 628 из которых - на полную утрату имущества первой необходимости, 4 255 - на частичную утрату, остальные 10 754 - на единовременную выплату. Выплаты составляют соответственно 100 тыс., 50 тыс. и 10 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшие от паводка в Приморском крае в течение года получат новое жилье. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы на совещании выделили, как мне кажется, два важнейших блока. Первый - это оказание своевременной и в полном необходимом объеме помощи людям. Это всегда при чрезвычайных ситуациях самое главное. Это и касается денежных выплат, которые пока идут не в полном объеме. <…> Это касается и строительства нового жилья. Мы договорились с [губернатором Приморского края] Олегом Николаевичем [Кожемяко], что в течение года новое жилье людям будет построено и выдано", - сообщил Трутнев журналистам после совещания во Владивостоке о ликвидации последствий природных катаклизмов.

Как пояснила ТАСС министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая, это далеко не единственный вид помощи, которую получают и на которую могут рассчитывать жители пострадавших районов. Так, люди, чье жилье пострадало в результате стихии, получат средства на капитальный ремонт. Такая выплата будет осуществляться гражданам в два этапа, с условием, что ремонтные работы будут завершены до 30 июня 2024 года.

"Стоимость одного квадратного метра капитального ремонта установлена в размере 7 тыс. рублей. Соответственно, размер выплаты рассчитывается, исходя из принадлежащей собственнику общей площади жилья или доли собственности. Таким образом, если жилое помещение имеет общую площадь 50 кв. м, то выплата составит 350 тыс. рублей", - рассказала министр, отметив, что уже поступило 796 заявлений на компенсацию стоимости ремонта.

Также жители Приморья потеряли урожай на придомовых участках. По словам главы края Олега Кожемяко, средства на выплату компенсации за утраченный урожай направят из бюджетов муниципалитетов, они же определят порядок и размер выплат. "Люди потеряли все, что посадили, остались без запасов на зиму. Поэтому такая мера поможет им купить сельхозпродукцию. Ни один человек, у которого пострадал огород, не должен остаться без поддержки", - заявил Кожемяко на совещании с главами районов и краевых профильных ведомств.

Социальная помощь

Особое внимание во время наводнения потребовалось социально незащищенным слоям населения. Когда синоптики предупредили о грядущем паводке, социальные работники превентивно взяли на учет всех одиноко проживающих граждан, которым больше некому помочь. У них заранее был сформирован запас продуктов и воды.

"Когда ситуация стала уже критической, социальные работники, как и всегда в таких случаях, начали оказывать содействие в эвакуации одиноких граждан. Нередки в этот раз были случаи, когда сотрудникам приходилось уговаривать бабушку покинуть затопленный дом. Только по Октябрьскому округу таких случаев было более 40", - рассказала агентству Красицкая.

Когда вода ушла, соцработники продолжили оказывать своим подопечным помощь с просушкой жилья и вещей, уборкой в домах, выносом поврежденной мебели, с обращениями в официальные органы за оформлением необходимых документов или, например, доставкой тепловой пушки.

Во время паводка по всему краю открылись десятки пунктов приема и распределения гуманитарной помощи, которые принимали одежду, еду, постельное белье и прочие необходимые пострадавшим вещи от обычных жителей Приморья. Во вторник один из крупнейших таких центров в Уссурийске завершил работу, рассказала ТАСС руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Ольга Тесленко.

"Вчера наш пункт сбора работал последний день, и мы полностью раздали почти все, что собрали неравнодушные граждане. Осталась только одежда, которую мы рассортировали по видам и размерам, и теперь ведем работу с благотворительными организациями. Теперь до пятницы приюты, церковные приходы и любые благотворители могут приходить к нам, чтобы выбрать вещи для своих постояльцев или нуждающихся", - рассказала Тесленко.

Наводнение в Приморье

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня 25 августа. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.