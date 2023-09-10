На пресс-конференции расскажут об итогах международного фестиваля "Книжная Сибирь-2023"

Спикеры сообщат о программе традиционного международного фестиваля, участниках и особенностях его проведения в 2023 году

ТАСС, 10 августа. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске состоится пресс-конференция о Международном фестивале "Книжная Сибирь" который пройдет в Новосибирской области 16-18 сентября.

Спикерами пресс-конференции выступят исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и руководители библиотек: директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, директор Новосибирской областной детской библиотеки имени А.М.Горького Ольга Костина и директор Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН Ирина Лизунова, которые расскажут о программе традиционного международного фестиваля, участниках и особенностях его проведения в 2023 году.

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