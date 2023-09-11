Ученый Южного федерального университета составил карту докембрийских цунами

Исследование может быть полезным для развития геотуризма и популяризации геологии

ТАСС, 11 сентября. Ученый Института туризма, сервиса и креативных индустрий Южного федерального университета (ИСТКИ ЮФУ) Дмитрий Рубан составил карту цунами докембрийской геологической эпохи, сообщила пресс-служба ЮФУ. Отмечается, что исследование может быть полезным для развития геотуризма и популяризации геологии.

"Доцент ИТСКИ ЮФУ Дмитрий Рубан реализовал исследование, в ходе которого обобщил геологические свидетельства цунами, которые предполагаются для докембрия - начального отрезка геологической истории, завершившегося около полумиллиарда лет назад. Тщательный анализ информации со всего мира позволил впервые синтезировать уникальные данные о докембрийских цунами. Результаты работы опубликованы в авторитетном отечественном научном журнале "Геология и разведка", - говорится в сообщении пресс-службы ЮФУ.

Исследования о докембрийских цунами имеют практическую ценность для геотуризма и науки: объекты геологического наследия, связанные с этими событиями, могут привлечь туристов и способствовать популяризации геологии, отмечают в пресс-службе. Исследование показало, что количество цунами было относительно большим в конце раннего архея (более 3 млрд лет назад) и в раннем протерозое (около 2 млрд лет назад). В первом случае это могло быть связано с относительно более частыми ударами космических тел, а во втором - с началом функционирования механизмов глобальной тектоники плит, считает автор. По его словам, проверка обеих гипотез потребует новых, более сложных исследований.

"Казалось бы, невелик прок от знаний о цунами, имевших место миллиарды лет назад. Однако это совсем не так. Прежде всего, чем в более широкой исторической перспективе рассматривается конкретное явление, представляющее опасность сегодня, тем лучше ученые его понимают, тем больше у них возможность спрогнозировать такие явления. Не меньше практической пользы связано и с тем, что такие исследования позволяют устанавливать важные геосайты - особо уникальные геологические объекты, ценные в туризме", - говорит Рубан.

Он добавил, что на территории России горные породы докембрийского возраста широко распространены.

"Возможности использования их в целях геотуризма значительные, и проведенное исследование позволяет лучше осознать их. Отмечу, что геотуризм важен как сам по себе, так и как средство привлечения молодежи в науку, популяризации геологических знаний, повышения интереса к профессии, столь важной для социально-экономического прогресса нашей страны", - цитирует ученого пресс-служба ЮФУ.