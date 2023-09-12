В бюджете Ульяновской области 2024 года особое внимание уделят муниципальным образованиям

Председатель комитета по бюджету и экономической политике регионального парламента Александр Чепухин отметил, что основная задача - обеспечить полноту поступлений в бюджет и рациональность распределения средств

ТАСС, 12 сентября. Заксобрание Ульяновской области уделит основное внимание нуждам муниципальных образований в бюджете 2024 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Особое внимание мы будем уделять муниципальным образованиям. За последние годы в селах сделано немало: построены новые дороги и дома культуры, заменены окна в школах. Остается актуальным вопрос состояния поселковых водопроводов. Думаю, что максимальное количество денежных средств и усилий мы направим на его решение", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджету и экономической политике регионального парламента Александра Чепухина.

Чепухин уточнил, что основная задача сегодня - обеспечить полноту поступлений в бюджет и рациональность распределения средств. На данный момент уже рассмотрены бюджетные проектировки в разрезе каждой статьи расходов ведомств.

Чепухин 12 сентября обсудит параметры областной казны 2024 года с министром здравоохранения Олесей Колотик-Каменевой, министром ЖКХ и строительства Александром Черепаном и министром экономического развития и промышленности Николаем Зонтовым. На 14 сентября запланировано обсуждение формируемого бюджета с министрами просвещения и воспитания, физической культуры и спорта, а также искусства и культурной политики.