13 сентября, 07:19
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С Байконура впервые запустят ракету с символикой Новосибирска в честь юбилея города

Ракета-носитель должна будет вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24"

ТАСС, 13 сентября. Ракета-носитель с символикой Новосибирска, нанесенной в честь 130-летия города, впервые будет запущена с космодрома Байконур. Ракету транспортировали на стартовый комплекс 12 сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

"На этой неделе с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". <...> В честь 130-летия нашего города, ракета-носитель украшена юбилейной символикой "Новосибирск - Город трудовой доблести". Сегодня ракета была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома", - сообщил Локоть. 

Ракета-носитель должна будет вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24". 

"Научные организации и промышленные предприятия [Новосибирска] вносят весомый вклад в реализацию российской космической программы. А в марте наша землячка, первый новосибирский космонавт Анна Кикина вернулась с орбиты, успешно завершив миссию на МКС", - отметил мэр Новосибирска. 

Кикина - первой из российских космонавтов отправилась на Международную космическую станцию (МКС) по программе перекрестных полетов между НАСА и Роскосмосом на корабле Crew Dragon. Продолжительность ее полета составила 157 суток. 12 апреля 2023 года ее имя получил Новосибирский планетарий. 

Кроме того, сейчас в Новосибирске реконструируют музей Кондратюка, где хранятся экспонаты, связанные с жизнью и работой пионера русской космонавтики Юрия Кондратюка. Он занимался проблемами межпланетных сообщений и, независимо от Константина Циолковского, оригинальным методом вывел основное уравнение движения ракеты, дал схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе. Расчетная схема посадки и взлета на Луну, сделанная Кондратюком еще в 1916 году, была реализована НАСА в программе "Аполло" и была впоследствии названа "трассой Кондратюка". 

Теги:
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