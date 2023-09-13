По словам председателя Тамбовской областной Думы, в регионе "всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки"

ТАСС, 13 сентября. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин почтил память Зои Космодемьянской. В России 13 сентября отмечается 100 лет со дня рождения первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Это звание Космодемьянская получила посмертно.

В связи с этой датой в Тамбовской области проходят различные мероприятия, посвященные ее памяти. Глава региона Максим Егоров, председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, депутаты регионального парламента, члены ветеранских организаций, школьники и студенты почтили память Космодемьянской. Они приняли участие в митинге и возложении цветов к подножию памятника девушке в центре Тамбова. По словам Матушкина, подвиг Зои Космодемьянской - истинный пример любви к своему Отечеству.

"О нашей землячке, уроженке села Осино-Гай тогда еще Тамбовской губернии, о ее подвиге и несгибаемой воле перед лицом смерти, о ее любви к Родине узнала вся страна. Зоя стала примером стойкости и отваги, который еще сильнее воодушевил советский народ на Победу. На Тамбовщине всегда трепетно относились к памяти бесстрашной партизанки", - подчеркнул Матушкин.

Также был организован телемост с музейным комплексом, посвященным Космодемьянской, в деревне Петрищево Московской области. Туда отправились тамбовские школьники, чтобы в вековую годовщину со дня рождения Космодемьянской познакомиться с экспозицией музея и вспомнить события Великой Отечественной войны. К телемосту присоединился и подшефный Тамбовской области Новоайдарский район Луганской области. Матушкин отметил, что о подвиге партизанки помнят во всех уголках России.

"Отрадно, что много людей в разных регионах нашей большой страны пришли сегодня к мемориалам, к местам славы и памяти, чтобы поклониться подвигу нашей Зои. Никто не забыт, и ничто не забыто. Так было и так будет всегда. Подвиги предыдущих поколений, наших героев будут всегда жить в наших сердцах. Сейчас наши доблестные воины борются с проявлениями нацизма в ходе специальной военной операции, демонстрируя мужество и героизм. И мы верим, что Победа снова будет за нами!" - подчеркивает Матушкин.

После митинга в Тамбове стартовал автопробег из 100 машин. Конечная точка автопробега - село Осино-Гай. В школах региона 13 сентября проходят уроки мужества и показы фильмов о партизанке.