Субсидии на поддержку садоводства в Ульяновской области за 13 лет превысили 118 млн рублей

Средний процент возмещения составил 40% от затрат садоводческих товариществ

ТАСС, 15 сентября. Более 118 млн рублей субсидий из бюджета Ульяновской области направлено на поддержку садоводства за последние 13 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"С 2010 года садовым товариществам предоставляются субсидии из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат. Это работы по строительству, ремонту, реконструкции проездных дорог, водопровода, линий электропередач и благоустройству территории. За эти годы СНТ [садовые некоммерческие товарищества] подали заявки на сумму около 300 млн рублей (стоимость выполненных работ), общая сумма субсидий из регионального бюджета превысила 118 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, средний процент возмещения составил 40% от затрат садоводческих товариществ. В этом году 31 СНТ подали документы на общую сумму выполненных работ на 49 млн рублей.

По данным председателя комитета по аграрной и продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания региона Вячеслава Ковеля, в Ульяновской области наблюдается снижение среднего возраста садоводов и общий рост интереса к садоводству. "Общее количество граждан, занимающихся садоводством, составляет в нашем регионе более 500 тыс. человек, это около 40% от общей численности населения. И количество садоводов продолжает расти, в том числе за счет развития инфраструктуры садовых обществ", - приводятся его слова в сообщении областного парламента.

Ковель считает, что садоводство - это "целая отрасль", которая обеспечивает продовольственную безопасность региона.

В сообщении пресс-службы Заксобрания Ульяновской области говорится, что в 2023 году садоводы региона вырастили более 10 тыс. тонн картофеля, 2,5 тыс. тонн капусты, свыше 4,5 тыс. тонн огурцов, 5 тыс. тонн помидоров, более 2 тыс. тонн лука и чеснока, а также более 9,1 тыс. тонн яблок и груш, 3 тыс. тонн ягод. Общий объем продукции превышает 36 тыс. тонн.