Глава Адыгеи дал наставления представляющим регион участникам конкурса "Лидеры России"

Мурат Кумпилов озвучил задачи, в их числе которых работа по формированию комфортной среды для бизнеса и инвестиций, реализация флагманских проектов в сфере экономики и туризма, развитие территорий, повышение качества жизни населения

ТАСС, 14 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ждет от представляющих регион участников конкурса "Лидеры России" флагманских проектов по развитию экономики и туризма. Такие задачи он озвучил в рамках встречи с участниками конкурса, успешно завершившими региональный этап.

"Глава республики озвучил задачи, которые решает управленческая команда региона и которые предстоит решать будущим лидерам, в их числе - дальнейшая работа по формированию комфортной среды для бизнеса и инвестиций, реализация флагманских проектов в сфере экономики и туризма, развитие территорий, повышение качества жизни населения", - сказали в пресс-службе Кумпилова.

В этой связи здесь напомнили, что в Адыгее по итогам прежних четырех сезонов "Лидеров России", победители назначены на руководящие должности в системе госуправления, в образовании и здравоохранении, в финансовой сфере, в бизнесе.

Кумпилов подчеркнул, что конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев и находить правильное применение их способностям. "Чтобы такие талантливые и достойные люди играли значимую роль в развитии страны, повышали бы эффективность управления на госслужбе и в других сферах, в этом - суть работы президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализующей этот конкурс и предлагающей проекты, которые направлены как раз на создание социальных лифтов и возможностей для самореализации граждан", - заметил Кумпилов, слова которого цитирует пресс-служба.

В общей сложности, от Адыгеи в конкурсе приняли участие около 800 человек. "По итогам заочных испытаний было отобрано семь конкурсантов для участия в региональном этапе, все они успешно прошли в окружной финал Южного федерального округа, который состоится в очном формате в Ростове-на-Дону 24-26 ноября", - заключили в пресс-службе