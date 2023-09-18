Глава Адыгеи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ

Одним из вопросов повестки было совершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи

ТАСС, 18 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО под председательством Владимира Устинова.

Мероприятие прошло в режиме видеосвязи. От Адыгеи в работе также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, руководители министерств и ведомств в сфере образования и молодежной политики.

Одним из вопросов повестки было совершенствование работы органов государственной власти и местного самоуправления по допризывной подготовке и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В своем вступительном слове Владимир Устинов указал на важность работы по развитию у молодежи высокого патриотического сознания, готовности к служению Отечеству, интереса к истории и славным воинским традициям.

"Южный федеральный округ обладает большим героико-патриотическим потенциалом. Каждый регион округа имеет свою богатейшую трудовую и боевую летопись событий, а ряд городов удостоены званий "город-герой", "город воинской славы", "город трудовой доблести". В округе находится почти 26 тыс. объектов культурного наследия, из которых 60% - это федеральные памятники и обелиски, в том числе военно-исторического значения. Вклад поколений в сохранение и приумножение исторической памяти о подвиге своих предков должен в полной мере быть использован как мощный ресурс в целях обеспечения эффективного решения вопросов в сфере допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи", - отметил полпред.

Владимир Устинов поручил регионам ЮФО усилить работу по увековечению памяти новых героев - молодых бойцов и профессиональных военных - участников специальной военной операции, чей подлинный героизм и преданность своему Отечеству должны послужить для молодого поколения нравственными ориентирами и примерами для подражания.

"Необходимо поднять военно-патриотическое воспитание на новый уровень, соответствующий вызовам настоящего времени; избавиться от формализма в этом деле, на реальных примерах прививать подрастающему поколению любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам", - подчеркнул Владимир Устинов.

Полномочный представитель Президента РФ поставил задачу в короткие сроки завершить в регионах Юга исполнение поручения главы государства о создании самостоятельных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики.

Отметим, в Адыгее Комитет РА по делам молодежи как самостоятельный орган власти создан в октябре 2022 года для эффективной реализации в регионе государственной молодежной политики.

Также Владимир Устинов акцентировал внимание на необходимости максимальной поддержки главами субъектов структур ДОСААФ и призвал усилить взаимодействие образовательных организаций, местных органов власти и военных комиссариатов для полного учета незанятых лиц допризывного возраста и их вовлечения в учебный процесс.

В Адыгее система допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи включает обучение основам воинской службы на базе школ и учреждений СПО; для учащихся школ и студентов образовательных учреждений среднего звена проводятся ежегодные учебные сборы. Региональный Центр ДОСААФ осуществляет обучение молодежи военно-учетным специальностям и специальностям массовых технических профессий, проводит уроки мужества, дни открытых дверей, встречи с ветеранами, автопробеги и экспедиции по местам боевой славы и т.д.

Также в республике ежегодно организуется проведение различных воспитательных мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. Создано Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", представленное во всех муниципалитетах Адыгеи. Всего в юнармейских отрядах насчитывается более 5 тыс. человек.

Работу по координации патриотического воспитания в образовательных организациях региона ведет Ресурсный молодежный центр "Молодежь Адыгеи". Ежегодно с участием волонтеров проводится более 320 мероприятий патриотической направленности.