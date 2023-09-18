Глава Адыгеи побывал на фестивале адыгейского сыра

Мурат Кумпилов отметил, что с каждым годом в празднике участвуют все больше людей из разных регионов страны

ТАСС, 18 сентября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на фестивале адыгейского сыра (6+). Мероприятие уже стало знаковым для республики. Глава региона отметил, что год от года в гастрономическом празднике участвуют все больше людей из разных регионов страны.

"Мы стремимся сделать это событие ярким и запоминающимся, учитываем опыт прошлых лет, совершенствуем организацию фестиваля и создаем инфраструктуру для проведения мероприятия на новой, более вместительной площадке. Неизменным остается только исключительный вкус адыгейского сыра, который мастера-сыровары готовят прямо на глазах гостей", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Он отметил, что за 12 лет проведения этого события, фестиваль сыра хорошо вписался в концепцию развития туристского потенциала региона. Событийный, гастрономический и сельский туризм - важные направления, власти уделяют им особое внимание.

"Адыгейский сыр - настоящий бренд нашей республики. Только за прошлый год объем производства сыров и сырных продуктов в Адыгее увеличился на 20% и составил 26 тыс. тонн. Продукция идет на прилавки местных магазинов и востребована в других регионах страны, и даже за границей", - сказал глава региона.

Мурат Кумпилов выразил уверенность, что гости фестиваля по достоинству оценят предлагаемую продукцию, а предприниматели и товаропроизводители республики найдут здесь новых покупателей и деловых партнеров.

Глава Адыгеи подчеркнул, что организация подворий городов и районов республики на высшем уровне: здесь представлена не только национальная кухня Адыгеи, но и кухни других регионов России, народов мира.

"Такое мероприятие дает отличную возможность для продвижения традиционной адыгской культуры, привлечения интереса к региону. Результат очевиден - с каждым годом все больше людей из всех уголков страны посещают эту знаменитую площадку. Праздник продолжится завтра, не пропустите", - написал глава республики в соцсетях.