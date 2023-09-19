В Адыгее прошел обучающий семинар для республиканских СМИ

Мероприятие состоялось 18 сентября

ТАСС, 19 сентября. Обучающий семинар для республиканских СМИ, организованный комитетом Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации при поддержке АРО "Союз журналистов России", прошел в регионе 18 сентября. Об этом рассказал председатель республиканского комитета Аскер Шхалахов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ провел опрос среди руководителей республиканских СМИ и на основе их пожеланий сформировал программу семинара, которая поможет им развивать свои медиаплатформы. В медиапространство зачастую вбрасывается много фейковой информации, поэтому значение республиканских СМИ, которые доносят проверенную информацию до своей аудитории, трудно переоценить", - пояснил Шхалахов, его слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в рамках мероприятия участники семинара обсудили роль СМИ в межнациональных вопросах, а также особенности развития сайтов региональных изданий и работы СМИ в социальных сетях. В свою очередь, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея, полковник внутренней службы Байзет Гомлешко рассказал о правовых основах и формах информирования населения Адыгеи о деятельности полиции.

"Наша задача, которую и глава региона постоянно ставит на всех совещаниях, сделать так, чтобы жители и гости республики чувствовали, что здесь безопасно", - пояснил Гомлешко, его слова приводятся в сообщении. Спикер выразил надежду на дальнейшее взаимодействие правоохранительных органов с СМИ в целях профилактики преступлений, а также рассказал о наиболее распространенных схемах мошенников.

Кроме того, спикеры семинара рассказали о том, как маркировать рекламные объявления в 2023 году, напомнив представителям СМИ, что с 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в ФЗ "О рекламе", в рамках которых в стране был создан Единый реестр рекламной информации.С этого периода каждое размещение рекламы должно быть помечено уникальным идентификационным номером, пояснили в пресс-службе.

С докладом "Современные медиакоммуникации как инструмент продвижения СМИ в интернете" выступил руководитель ЦУР Республики Адыгея Казбек Коджешау, отметили в сообщении. Спикер поделился с коллегами аналитическими данными, из которых следует, что размещение СМИ материалов в своих соцсетях с гиперссылками больше не дает сайтам прежнего притока посетителей. Он порекомендовал развивать свои страницы, как отдельное направление, которое в целом популяризирует СМИ как источник информации, добавили в сообщении.