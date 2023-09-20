На пресс-конференции обсудят OpenBio-2023 в Новосибирской области

Спикеры расскажут о ключевых событиях, участниках и темах обсуждения OpenBio-2023, организованного при поддержке правительства региона

ТАСС, 20 августа. В пресс-центре ТАСС в Новосибирске пройдёт пресс-конференция, посвященная программе отраслевого комплекса мероприятий в сфере биотехнологий, биофармацевтики и вирусологии OpenBio-2023, который пройдет в наукограде Кольцово с 26 по 29 сентября.

Спикерами пресс-конференции выступят врио вице-губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, врио министра науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, руководитель отраслевого комплекса мероприятий OpenBio Юлия Линюшина и академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, которые расскажут о ключевых событиях, участниках и темах обсуждения OpenBio-2023, организованного при поддержке правительства региона.

Трансляция будет доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС в соцсети ВКонтакте.