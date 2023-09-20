Студенты России и Армении обмениваются опытом на молодежном форуме в Ставрополе

Международная площадка собрала более 100 участников

ТАСС, 20 сентября. В Ставрополе 20 сентября стартовал Российско-армянский молодежный форум. Международная площадка создания новых программ и форматов работы, обмена опытом и выстраивания доверительных связей собрала более 100 представителей молодежи из России и Армении.

Организаторами события выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, а также Северо-Кавказский федеральный университет.

Главная задача форума - обмен опытом по различным направлениям молодежной политики России и Армении, реализация совместных проектов на территории двух стран. Программа мероприятия включает параллельные сессии и дискуссии по тематическим трекам. В этом году их три: добровольчество, молодежное предпринимательство, молодежный туризм.

Участников девятого по счету Российско-армянского молодежного форума поприветствовала заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она отметила значимость проведения этого международного события и позитивного диалога между молодежью двух стран. Заместитель главы Минобрнауки России также подчеркнула, что в студенческие годы участие в форумах очень многим помогает найти свой путь в различных сферах: в предпринимательстве, туризме, волонтерстве и многих других направлениях.

"Программа форума очень насыщенная. Так и должно быть - студентам необходимо быть в постоянном движении. Нужно обязательно узнавать новое, знакомиться, творить, принимать вызовы, заглядывать за горизонт, не бояться начинать. И делать это на протяжении всей жизни. Желаю всем участникам удачи. Пусть искры увлеченности и заинтересованности в развитии, которые я вижу в ваших глазах, сохранятся на протяжении всего форума, а желании создавать - зажглось еще больше. Со своей стороны, мы будем делать все возможное, чтобы у вас это получалось", - отметила Петрова.

Заместитель Министра поделилась с участниками форума, что с удовольствием отправилась бы вместе с туристическим треком на освоение маршрутов, которые предложили организаторы в рамках тематических активностей. А также Петрова пригласила всех участников волонтерского трека присоединиться к команде Всемирного фестиваля молодежи.

"Участие в таком форуме - это уникальная возможность для молодежи из России и Армении совместно поработать над проектами, которые могут иметь важное значение для развития двух стран. Уверен, что Российско-армянский молодежный форум станет площадкой для обмена опытом, создания новых идей и укрепления дружбы между молодежью наших государств", - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В рамках программы форума запланированы мастер-классы в "Творческой мастерской", командные игры по поиску перспективных идей для сотрудничества, создания совместных инициатив для развития туризма, предпринимательства и добровольчества. Участники посетят Региональную особую экономическую зону, где встретятся с представителями бизнеса, познакомятся с работой Центра привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Также запланирован специальный поход от "Больше, чем путешествие".

Возрастная категория: 16+.