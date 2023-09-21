Финалисты фестиваля "Ожерелье России. Легенды" примут участие в этнографическом мюзикле

Онлайн-кастинг для участия в проекте продолжится до 30 марта 2024 года

ТАСС, 21 сентября. Более 400 победителей всероссийского фестиваля-кастинга "Ожерелье России. Легенды" примут участие в масштабном этнографическом мюзикле, который будет поставлен в тематическом парке "Остров мечты" в Москве. Онлайн-кастинг для участия в проекте продолжится до 30 марта 2024 года, сообщила пресс-служба Донского государственного технического университета (ДГТУ), являющегося одним из организаторов фестиваля.

"Весной 2023 года стартовал всероссийский проект "Ожерелье России. Легенды", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По всей стране проходят отборочные фестивали-кастинги для юных талантов по вокалу, хореографии, театральному, цирковому и инструментальному искусству. В финале на одной сцене соберется более 400 участников, которые будут задействованы в самом масштабном этнографическом всероссийском мюзикле "Ожерелье России. Легенды", - говорится в сообщении.

В фестивале участвуют более 10 тыс. исполнителей в возрасте от 3 до 35 лет, участие бесплатное, заявки принимаются на сайте www.art-openworld.ru. Онлайн-кастинг проходит в Волгограде, Сочи, Воронеже, Краснодаре, Благовещенске, Новосибирске, Ставрополе, Новороссийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и других городах. Постановка мюзикла с участием победителей пройдет в апреле 2024 года.

"Юным артистам выпадает возможность быть задействованными не только в общей постановке, но также стать артистами полнометражного семейного художественного фильма "Волшебное Ожерелье. В погоне за светом", который выйдет во всероссийский прокат в конце 2025 года. Фильм несет в себе воспитательную функцию, направленную на формирование гражданской позиции, духовного нравственного воспитания юного поколения, учит добру, взаимопомощи, ответственности за свои решения и свой выбор", - говорится в сообщении.

Проект направлен на сохранение культурного наследия народов России и реализацию стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти". Организаторы - ДГТУ, АНО "Открытый мир искусства", арт-резиденция "ОКИ - офис креативных индустрий" федеральной сети "Таврида", соорганизатор - благотворительный фонд "Имена". Куратором проекта и председателем жюри является народная артистка РФ Анита Цой.

"Это не первый наш опыт. Первый этнографический всероссийский мюзикл "Ожерелье России" был очень тепло встречен зрителями и стал рекордсменом Книги рекордов России как спектакль с наибольшим количеством участников, собравший 328 участников на одной сцене", - отметил директор АНО "Открытый мир искусству" Юрий Соломатин, его цитирует пресс-служба ДГТУ.

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