Строительство "первой очереди" кампуса НГУ пересекло "экватор"

В настоящее время ведется внутренняя отделка объектов и благоустройство прилегающей территории

ТАСС, 22 сентября. Продолжается возведение нового кампуса НГУ - одного из приоритетных проектов развития Новосибирской области, реализуемого в рамках национального проекта "Наука и университеты". На днях представители застройщика объектов "первой очереди" кампуса - ООО "СтройГеоХолдинг" - отчитались о том, что их готовность составила более 50%.

"В настоящее время ведется работа внутри зданий - монтаж инженерных систем зданий, лифтов, другие работы. Одновременно мы начали заниматься благоустройством территории вокруг объектов, которое планируем завершить до конца этого года", - рассказала главный инженер проекта Айгуль Святобогова.

Она также напомнила, что все работы по объектам первой очереди должны быть завершены следующим летом, чтобы с началом нового учебного года они могли использоваться по своему назначению. В настоящее время застройщик выдерживает установленный график.

Параллельно продолжаются работы на площадках объектов второй очереди кампуса (корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом, научно-исследовательский центр, учебно-научный центр Института медицины и психологии). Они должны быть готовы к третьему кварталу 2025 года.

К объектам относятся учебный корпус и культурно-досуговый центр для Специализированного учебно-научного центра НГУ, более известного как Физико-математическая школа, а также два новых корпуса студенческих общежитий, рассчитанные на 1,3 тыс. мест, которые заменят демонтированное в ходе строительства общежитие № 3. Общая площадь возводимых в рамках первой очереди объектов превышает 37 тыс. кв. м, а стоимость проекта на 1 мая 2021 года оценивалась в 5 млрд рублей. Строительство этих объектов ведется на средства благотворителя.