Матушкин сообщил о принятии нескольких социальных законов на сессии Тамбовской облдумы

В частности, депутаты региональной Думы приняли в первом чтении законопроект, касающийся поддержки работников сферы здравоохранения

ТАСС, 22 сентября. Депутаты Тамбовской областной Думы на заседании регионального парламента приняли в первом чтении законопроект, касающийся поддержки работников сферы здравоохранения. Как пояснил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, законопроект направлен на обеспечение кадрами областных медицинских организаций, расположенных в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек. Под этот критерий подходят города Мичуринск и Тамбов.

"Теперь предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей будет распространяться не только на участковых терапевтов и педиатров, как было у нас ранее, но и на "узких" специалистов - невролог, кардиолог, онколог, хирург, инфекционист - всего более 20 специальностей. Это поможет медицинским учреждениям закрыть потребность во врачебных кадрах", - отмечает Матушкин.

Также на заседании депутаты одобрили закон о регулировании земельных отношений в Тамбовской области в части поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. По словам Матушкина, закон исполняет Распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича Путина о дополнительных мерах социальной поддержки отличившихся участников специальной военной операции.

"Получение бесплатного земельного участка распространяется на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий. Также правом на земельный участок наделены члены семей участников СВО, погибших или умерших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в ходе участия в СВО", - сказал Матушкин.