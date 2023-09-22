Матушкин сообщил о принятии закона о поддержке "семейных предприятий" в Тамбовской области

По словам председателя регионального парламента Евгения Матушкина, этот закон будет стимулировать семейные предприятия расширяться и внедрять новые технологии

ТАСС, 22 сентября. Осенне-зимняя сессия Тамбовской областной Думы открылась 32-м заседанием. Депутаты рассмотрели 40 вопросов. Одним из важнейших принятых законов стали поправки в главный финансовый документ области. По словам председателя регионального парламента Евгения Матушкина, доходы и расходы регионального бюджета увеличиваются на 2 млрд рублей без изменения объема дефицита бюджета. Дополнительные доходы связаны с положительной динамикой роста поступлений налоговых доходов.

"Эти средства будут направлены на социальные нужды региона. С учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2023 год составят по доходам - 65,6 млрд. рублей; по расходам - 71,9 млрд. рублей", - пояснил председатель Тамбовской областной Думы Матушкин.

Также на заседании депутаты приняли закон, который вводит понятие "семейного предприятия".

"Закон направлен на государственную поддержку новой категории предпринимательства - "семейное предприятие". Законопроект был внесен в областную Думу Главой региона Максимом Борисовичем Егоровым. Конечно, все депутаты поддержали эту инициативу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно в своих выступлениях упоминал о необходимости развития семейного предпринимательства, в том числе о законодательном закреплении данной категории", - прокомментировал Матушкин.

Он подчеркнул, что на территории Тамбовской области количество таких семейных предприятий насчитывается более 170. Выделение семейного предпринимательства в отдельную правовую категорию на региональном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования развитой инфраструктуры поддержки семейного предпринимательства, развития семьи как среды самореализации человека, увеличения потенциала семьи и его использования в интересах развития общества и экономики. Развитие семейного торгового бизнеса и популяризация семейного предпринимательства обозначены также в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

По словам Евгения Матушкина, семейным предприятиям будут оказываться различные меры поддержки. "Это будет способствовать и обеспечению занятости наших граждан, стимулировать семейные предприятия расширяться, внедрять новые технологии в выбранном деле, что, в конечно итоге, будет способствовать развитию экономики нашего региона", - подчеркнул он.