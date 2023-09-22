В НИУ "МЭИ" при поддержке EKF открыли тематические пространства энергоэффективных решений

В церемонии открытия приняли участие первый проректор вуза Владимир Замолодчиков и директор по развитию EKF Илья Кананыкин

ТАСС, 22 сентября. В НИУ "МЭИ" 22 сентября 2023 года на кафедре Инженерной экологии и охраны труда прошла торжественная церемония открытия интерактивных зон EKF - партнера НИУ "МЭИ", представляющих комплекс современных энергоэффективных решений.

В церемонии открытия тематических зон приняли участие первый проректор НИУ "МЭИ" Владимир Замолодчиков и директор по развитию EKF Илья Кананыкин.

"EKF - участник Консорциума "Климатическая трансформация энергетической отрасли", реализуемого НИУ "МЭИ". В рамках сотрудничества проводятся тематические занятия со студентами, организуется практика студентов, планируются экскурсии на предприятия. Новые интерактивные зоны позволят нашим студентам прикоснуться к разработкам компании и рассмотреть системы, которые ребята изучают и моделируют на лекционных занятиях и практиках", - сказал первый проректор НИУ "МЭИ" Владимир Замолодчиков.

На интерактивных стендах демонстрируется принцип автоматического ввода резерва, когда ответственные потребители получают электроэнергию по резервному каналу и энергоэффективные режимы: день - когда происходит максимальное потребление электроэнергии, ночь - уменьшение интенсивности, и эко-режим - минимальное потребление с заботой об окружающей среде. Еще одно направление - это забота о комфорте и безопасности жизни людей. Представленные устройства умного дома показывают решения по оптимизации управления светом, микроклиматом в помещении и системами безопасности.

"Мы знаем, что достаточно много студентов МЭИ активно интересуются сферой электротехники и стараемся помогать им получать полезные знания во время обучения в ВУЗе", - прокомментировал Кананыкин.

Сотрудники EKF и НИУ "МЭИ" работают над стендами умного электроснабжения, систем электробезопасности зданий и умного дома, которые в течение 2023-2024 годов будут включены в учебный процесс для студентов направления "Электроэнергетика и Электротехника".