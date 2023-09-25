Приморье стало одним из лидеров ВЭФ по запуску крупных проектов

ТАСС, 22 сентября. Приморье стало одним из крупнейших игроков Восточного экономического форума, регион становится все более привлекательным для инвестиций, расширяя логистическую инфраструктуру, поддержку бизнеса и оставаясь главной точкой экономического и культурного сотрудничества со странами Азии. Такое мнение высказали бизнесмены и политики, ставшие участниками ВЭФ.
Как сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, Приморье заключило на ВЭФ контракты на 56 млрд рублей, став одним из лидеров форума по запуску крупных проектов. Правительство края сообщает о подписании 41 соглашения с такими партнерами, как РЖД, Сбер, "Трансконтейнер", Минвостокразвития РФ, Минпросвещения РФ.
Инвесторов в Приморье и в целом в ДФО привлекают меры господдержки, отмечает гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев."Основными из них были преференциальные режимы для бизнеса. Созданы территории опережающего развития, [такие как] свободный порт Владивосток. Свою функцию и задачи система мер поддержки выполняет", - говорит он.
"Вместе со стратегической политикой, которая проводится сегодня в отношении Дальнего Востока, ежегодный Восточный экономический форум значительно повышает инвестиционную и предпринимательскую активность в Приморском крае. Для сравнения, за пять лет объем ежегодных инвестиций удвоился: со 145 млрд рублей в 2018 году до 330 млрд рублей в 2022 году", - отметила, в свою очередь, председатель правительства Приморья Вера Щербина.
Встреча губернатора с президентом
Ключевым событием ВЭФ стало участие президента РФ Владимира Путина. В ходе выступления на форуме он отметил, что Дальний Восток остается в фокусе внимания государственной власти.
"За прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики сделано немало. Задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры. Созданы уникальные для нашей страны условия для ведения бизнеса - я не побоюсь этого слова, именно уникальные условия. Развернуты крупные, знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Сверстаны и реализуются планы по улучшению облика городов и поселков. <...> Дальний Восток - наш стратегический приоритет весь XXI век, и его роль <...> будет только возрастать", - сказал Путин.
В ходе форума прошла встреча президента с главой региона Олегом Кожемяко. Губернатору удалось договориться о дополнительной помощи пострадавшим от наводнения, финансировании строительства новых медучреждений, утвердить мастер-план развития Владивостокской агломерации, стратегию ускоренного развития экономики Приморского края до 2030 года.
"Она связана с транспортом и логистикой, с теми работами, которые сегодня ведут инвесторы по строительству новых портов, поэтому нужны транспортные развязки, продолжение строительства кольцевой дороги, потому что строится транспортно-логистический терминал, так называемые сухие порты. Это дает возможность поступления в бюджет федеральных таможенных платежей - прямо кратное увеличение: если мы в 2022 году собирали 750 млрд [рублей], то уже в 2023 году это будет 1 трлн", - сказал он на встрече с главой государства.
Губернатор также принял участие во встрече президента России с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Приморье на ВЭФ: 41 соглашение
Кожемяко провел на ВЭФ многочисленные встречи с инвесторами, представителями властей регионов РФ и достиг нескольких договоренностей.
Регион заключил пять инвестсоглашений. В частности, о развитии инфраструктуры Владивостока и Находки с Минвостокразвития и Сбером (26 млрд рублей), о создании транспортно-логистического центра с ПАО "Трансконтейнер" (6,6 млрд) и морской кадетской школы с Морским госуниверситетом, Минвостокразвития и ООО "Системные концессии" (18 млрд). Край будет сотрудничать с Государственной транспортной лизинговой компанией, холдингом "Дело" и РЖД.
По словам гендиректора "РЖД Логистики" Дмитрия Мурева, задача увеличения логистических возможностей и транспортного потенциала ДФО и Приморья стоит на государственном уровне. "РЖД Логистика" расширяет работу в этом направлении. Мы приступили к поэтапной реализации договоренностей в целях обеспечения железнодорожной инфраструктурой ТОР "Приморье" и строительства терминала. Наша главная цель - гарантировать резидентам необходимую для развития бизнеса логистическую поддержку", - сказал он в ходе форума.
Еще семь соглашений предполагают реализацию мастер-планов Владивостокской агломерации, Уссурийского, Находкинского и Арсеньевского городских округов, социально-экономическое развитие Хасанского округа, ЗАТО Фокино и Лесозаводска. 27 соглашений касаются социального предпринимательства, жилищного строительства, науки, туризма, спорта, образования (в частности, соглашение с Минпросвещения РФ). Заключены меморандумы с ЦРПТ (проект "Честный регион") и Корпорацией развития Приморского края (строительство школ).
Азиатские инвестиции
Разворот российской экономики на Восток сделал форум 2023 года особенно значимым для Приморья, через которое проходят ключевые контакты с Китаем, КНДР и другими странами АТР. Как отметила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в этом году к ВЭФ приковано внимание не только АТР, но и с стран Ближнего Востока и Персидского Залива.
"Страны этого региона входят в число наиболее динамично развивающихся экономик. БРИКС расширился, в том числе и за счет представителей этого региона, и, конечно, формирование вот этого самого Глобального Юга, по-разному можно называть, имеется в виду не столько даже формирование, он и так существовал, но выход на новые, качественно новые позиции просто меняет баланс сил и расстановку всего в мире. <…> В этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность", - сказала Захарова.
Азиатский бизнес нарастит сотрудничество с Приморьем и в целом с Дальним Востоком в том числе за счет ниш, освободившихся после ухода из России западных компаний, считает Жэнь Цзяньчао, гендиректор российско-китайского холдинга "Легендагро холдинг", одного из главных инвесторов в Приморье.
"Предприятия стран Ближнего Востока, Азии, в том числе Китая, хотят продолжить инвестировать в Россию. Считаю, что пустые ниши, которые образовались в результате ухода некоторых компаний, будут заняты другими, они непременно воспользуются случаем. Российское правительство активно способствует привлечению иностранных инвестиций, помогает иностранным предприятиям здесь развиваться", - заявил он.
Туризм и креативные индустрии
Туристический поток в удаленные регионы ДФО, к которым относится Приморье, имеет потенциал для существенного роста, считает руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (ВЭБ.РФ) Ксения Титова. "Мы понимаем, что потенциал роста - двукратное увеличение. Так же примерно это оценивают коллеги из Минэкономразвития РФ", - заявила она.
По словам замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрия Вахрукова, к 2030 году турпоток в ДФО может удвоиться. "В прошлом году Дальний Восток посетило с размещением в гостиницах 3,5 млн человек, это на 10% больше, чем в 2021-м. Но что еще больше радует - плюс 30% за шесть месяцев 2023 года. В лидерах роста - Бурятия, Приморье, Хабаровский край. Это почти 400 тыс. человек, которые дополнительно в этом году по сравнению с прошлым приехали на Дальний Восток", - рассказал он.
Важное значение имеет растущее сотрудничество в культуре, в сфере креативных индустрий, считает замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. "Мы видим в странах АТР большой интерес к российской культуре. Азия сегодня - крупнейший рынок креативной продукции. Владивосток, располагаясь на перекрестке различных культур, может стать мощным творческим хабом", - заявила она в интервью ТАСС по итогам форума.
Улица Дальнего Востока
Культурному обмену способствовала "Улица Дальнего Востока", на которой были представлены павильоны регионов ДФО, профильных министерств и госкомпаний - Минвостокразвития, Минпромторга, РЖД и других.
С учетом разворота на Восток в павильоне Приморьяглавной стала тема "Приморский край как важнейший транспортно-логистический узел". Здесь работали шесть зон: "Туризм и культура" и "Транспорт и логистика" с интерактивными картами, "Спорт" с 3D-анимацией о знаменитых спортсменах, "Промышленность" с макетом промпарка "Большой камень", "Наука и СВО" с презентацией разработок, IT-решений и ПО, также была представлена игорная зона "Приморье".
"В павильоне мы продемонстрировали экономическое развитие и перспективы нашего края. Все направления нацелены на инвесторов. Особенность нашей экспозиции - логистика, которая активно развивается. Также хочу выделить зону "Сделано в Приморье", где представлены уникальные приморские пищевые добавки. Особое внимание в этом году мы уделили патриотической теме - в этом направлении нам тоже есть, чем гордиться", - рассказала Щербина.