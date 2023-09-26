На карбоновом полигоне на озере Кучак проводятся уникальные исследования

Исследования проводят сотрудники Центра изотопной биогеохимии и лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ, а также Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН

ТАСС, 26 сентября. Пилотный карбоновый полигон Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, созданный на Биостанции ТюмГУ на озере Кучак, представляет собой мозаику различных типов экосистем, что делает его удобным для разработки методов учета климатически активных газов в подтаежной подзоне юга Западной Сибири.

Озеро Кучак - мезотрофное озеро, незаморное в зимний период. Научный и практический интерес представляет вопрос о балансе климатически активных газов в пресном водоеме данной природной подзоны, с учетом эмиссии и поглощения парниковых газов в различные сезоны или, к примеру, в течение суток, при различных внешних параметрах окружающей среды.

Пилотный карбоновый полигон на озере Кучак отличается от других мониторинговых станций сети карбоновых полигонов страны, которых уже несколько десятков, наличием специализированного измерительного комплекса для автоматической регистрации турбулентных потоков энергии и парниковых газов методом Eddy Covariance для пресноводного озера. В настоящее время это единственный подобный смонтированный комплекс в России. Он установлен на плавучей платформе на озере Кучак и способен измерять эмиссию и поглощение парниковых газов (СО2, СН4, Н2О) в приводном слое атмосферы.

Параллельно на озере Кучак продолжаются мониторинговые исследования потоков диоксида углерода и метана камерным методом. Исследования проводят сотрудники Центра изотопной биогеохимии и лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ, а также Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН - партнера ТюмГУ по ЗапСибНОЦ - на участках с различной глубиной и степенью зарастания водной растительностью. Также ученые собирают данные о физико-химических параметрах воды, активности микроорганизмов и видовом составе фитопланктона. В этом году работы стартовали в мае и будут продолжаться до середины октября. На сегодняшний день собраны данные об удельных потоках СН4 и СО2 с поверхности различных участков озера, их растворенных концентрациях и содержании других неорганических форм углерода, а также концентрациях общего азота, содержании хлорофилла и пигментов цианобактерий. В работе находятся пробы воды для определения изотопного состава растворенного неорганического углерода.

Масштабные полевые исследования на озере Кучак проводятся по программе Минобрнауки России создания и функционирования карбоновых полигонов и по Стратегическому проекту "Экосистемы будущего" программы развития "Приоритет 2030" под общим руководством заслуженного эколога России Андрея Соромотина.

"Эти работы позволят подойти к ответу на вопрос о роли пресноводных озер в атмосферно-биосферных потоках климатически активных газов. Это актуально, поскольку на Западно-Сибирской равнине, по некоторым оценкам, расположено около 1 млн озер, общая площадь которых составляет более 100 тыс. кв. км", - высказал мнение первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков, член Экспертного совета при Минобрнауки России по вопросам контроля углеродного баланса.