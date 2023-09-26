В Адыгее проведут исследование о взаимодействии общественных институтов и МВД

В течение недели специалисты МВД России проведут в республике мониторинг общественно-политической и экономической ситуации

ТАСС, 26 сентября. В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы РА Мурата Кумпилова с заместителем начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Сергеем Невским и руководителем структурного подразделения ВНИИ МВД России Романом Черкасовым, а также с министром внутренних дел по РА Олегом Безсмельницыным. Были обсуждены аспекты взаимодействия.

На встрече было отмечено, что в целом оперативная обстановка в республике стабильная и контролируемая. При этом Глава Адыгеи подчеркнул значимость дальнейшей деятельности по сохранению мира и спокойствия в республике, обеспечению безопасности и правопорядка во всем регионе. По его словам, это напрямую влияет на повышение инвестиционной и туристической привлекательности.

"Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с МВД, в изучении и выявлении потенциала сотрудничества, внедрении новых форм работы для укрепления правопорядка в Республике Адыгея. Наш опыт показывает актуальность использования результатов социологических исследований, общественного мнения в выполнении важных государственных задач. Внимательно изучим и результаты проводимого сейчас исследования, на основе чего готовы скорректировать нашу совместную с МВД деятельность для блага жителей республики", - отметил Кумпилов.

В течение недели специалисты МВД России проведут в республике мониторинг общественно-политической и экономической ситуации, изучат оперативную обстановку, общественное мнение о деятельности полиции, специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти. С этой целью состоятся встречи с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий, СМИ. Также запланированы опросы, анкетирования жителей в муниципальных образованиях, занятия для личного состава МВД по РА. Цель исследования - определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД, выработать рекомендации для повышения уровня доверия населения к органам внутренних дел региона.