Евгений Матушкин поблагодарил личный состав Краснознамённого 744 Центра связи за службу

Делегация во главе с председателем Тамбовской областной Думы приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования Центра связи

ТАСС, 26 сентября. Краснознамённый 744 Центр связи Черноморского флота России отмечает юбилей - 90 лет со дня образования. Делегация из Тамбовской области во главе с председателем Тамбовской областной Думы Евгением Матушкиным приняла участие в торжественных мероприятиях в Севастополе, посвященных годовщине формирования Центра связи. Тамбовская область и подшефный ей Краснознамённый 744 Центр связи 25 лет поддерживают дружеские отношения. Каждый год здесь несут службу призывники из Тамбовской области. Евгений Матушкин передал личному составу Центра связи поздравления от Главы Тамбовской области Максима Егорова. Также от депутатов Тамбовской областной Думы и от себя лично Евгений Алексеевич поблагодарил военнослужащих за достойную службу Отечеству.

"Уважаемые военнослужащие! Вы продолжаете славные ратные традиции, заложенные здесь вашими отцами и дедами, которые в годы Великой Отечественной войны отстаивали морские рубежи нашей страны. Сегодня уже вы вносите свой вклад в борьбу с проявлениями нацизма и защищаете интересы нашего государства. Военнослужащих Центра связи всегда отличали мужество, доблесть, сила духа и любовь к Родине. Именно эти качества помогают вам достойно нести службу и оберегать морские границы нашей державы. Особые слова благодарности - ветеранам военной службы, которые передают свой опыт молодым. Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья и всем нам скорейшей Победы!" - сказал в своем выступлении Евгений Матушкин.

Также Евгений Матушкин вручил военнослужащим Центра связи награды регионального парламента. В рамках торжественных мероприятий члены делегации приняли участие в открытии мемориальной доски лейтенанту Алексею Бересту, который в годы Великой Отечественной войны возглавил боевую задачу по водружению Знамени Победы над зданием Рейхстага.

Стоит сказать, что между Тамбовщиной и Севастополем налажено эффективное межпарламентское взаимодействие. В 2018 года делегация Тамбовской областной Думы под руководством Евгения Матушкина посетила город Севастополь, где два законодательных собрания заключили соглашение о сотрудничестве. Основные направления, обозначенные в документе, - возрождение традиционных культурных и этнических связей; осуществление совместной деятельности, направленной на укрепление единства народов нашей страны; реализация политики в экономической, научной, медицинской, социальной, курортно-туристической сферах.